Макрон не исключил переноса церемонии открытия ОИ-2024

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что церемония открытия летних Олимпийских игр в Париже может быть перенесена из-за угрозы безопасности. Его слова приводит RMC Sport.

Изначально планируется, что открытие Игр состоится 26 июля на реке Сене.

«У нас есть планы В и С, они готовятся параллельно. Мы будем анализировать ситуацию в режиме реального времени. Есть вариант церемонии открытия, который ограничится площадью Трокадеро», — заявил глава государства.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая мирную миссию олимпийского движения. Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон обсудит с Си Цзиньпином остановку конфликтов в мире на время Олимпиады.