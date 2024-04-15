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Гэтжи опубликовал первое фото после тяжелейшего нокаута на UFC 300

Боец ММА Гэтжи опубликовал первое фото после тяжелейшего нокаута на UFC 300

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sophiaromo27/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американский боец смешанного стиля (ММА) Джастин Гэтжи выложил первое фото после нокаута, полученного на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 300, который прошел в ночь с 13 на 14 апреля в Лас-Вегасе.

Спортсмен опубликовал фотографию вместе со своей девушкой. На кадре заметны следы гематом по всему телу бойца, а также царапины.

Джастин Гэтжи проиграл нокаутом Максу Холлоуэю на последней секунде пятого раунда, пропустив удар с правой руки после того, как атлеты пошли в размен. Стоит отметить, что на протяжении первых трех раундов Гэтжи вделал преимуществом, что было отражено в судейских карточках по окончании боя. После нокаута американец длительное время не мог подняться на ноги.

Также на турнире UFC 300 состоялся поединок между Арманом Царукяном и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Бой завершился победой россиянина раздельным решением судей.

27-летний Царукян одержал 22 победы в 25 боях. Он продлил победную серию до четырех поединков. 3 декабря россиянин одолел американца Бенеила Дариуша. Бой завершился в первом раунде.

Ранее UFC объявил дату и имя следующего соперника Ислама Махачева.

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