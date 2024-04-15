Гэтжи опубликовал первое фото после тяжелейшего нокаута на UFC 300

Американский боец смешанного стиля (ММА) Джастин Гэтжи выложил первое фото после нокаута, полученного на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 300, который прошел в ночь с 13 на 14 апреля в Лас-Вегасе.

Спортсмен опубликовал фотографию вместе со своей девушкой. На кадре заметны следы гематом по всему телу бойца, а также царапины.

Джастин Гэтжи проиграл нокаутом Максу Холлоуэю на последней секунде пятого раунда, пропустив удар с правой руки после того, как атлеты пошли в размен. Стоит отметить, что на протяжении первых трех раундов Гэтжи вделал преимуществом, что было отражено в судейских карточках по окончании боя. После нокаута американец длительное время не мог подняться на ноги.

Также на турнире UFC 300 состоялся поединок между Арманом Царукяном и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Бой завершился победой россиянина раздельным решением судей.

27-летний Царукян одержал 22 победы в 25 боях. Он продлил победную серию до четырех поединков. 3 декабря россиянин одолел американца Бенеила Дариуша. Бой завершился в первом раунде.

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