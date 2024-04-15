Тренер «Факела» сосватал Карпина в «Спартак»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью «Матч ТВ» заявил, что наставник «Факела» Сергей Ташуев успел пошутить над ним перед очным матчем 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Тренер воронежцев выразил недоумение нахождению Карпина на бровке на фоне увольнения Гильермо Абаскаля из «Спартака».

«Ташуев мне сказал, что я уже в «Спартаке», и спросил, что я тут делаю. Посмеялись», — заявил Карпин.

14 апреля Гильермо Абаскаль был уволен с поста тренера красно-белых. Испанец возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России. «Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 13 апреля красно-белые уступили идущему на последнем месте «Сочи» со счетом 0:1.

Помощник Абаскаля Владимир Слишкович будет готовить команду к матчу Кубка России против «Зенита», который состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

Ранее стал известен основной кандидат на пост нового тренера «Спартака».