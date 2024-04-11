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Бышовец назвал игру, способную лишить РПЛ чемпионской интриги

Бышовец назвал игру «Краснодар» — «Зенит» способной лишить чемпионской интриги

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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Анатолий Бышовец в интервью Legalbet заявил, что после центрального матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и петербургским «Зенитом» чемпионская интрига может пропасть.

По его мнению, победа команды Сергея Семака позволит сине-бело-голубым открыть дорогу к победе в чемпионате страны.

«Этот матч может предопределить победителя чемпионата и снять интригу. Думаю, «Зенит» подходит к матчу в более хорошем состоянии, к тому же у них есть большое исполнительское мастерство. Количество шансов будет на стороне «Зенита», им может хватить одного-двух моментов. Шансы у «Зенита» на чемпионство выше, чем у остальных», — заявил Бышовец.

На данный момент «Зенит» лидирует в чемпионате России — на его счету 44 очка. «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице — 43 очка. «Динамо» находится на третьей строчке — 38 баллов.

В субботу, 13 апреля, «Краснодар» сыграет на своем поле с «Зенитом». Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени

Ранее сообщалось, что казахскому легионеру «Зенита» предстоит сделать выбор.

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Футбол. Чемпионат России
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