Дзюба хочет уехать в Китай

Нападающий Артем Дзюба хочет перейти в китайский «Шанхай», который тренирует Леонид Слуцкий, если не удастся подписать новый контракт с московским «Локомотивом», передает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

«Также Дзюбу будут готовы подписать «Арсенал», «Химки» и «Родина», если выйдут в РПЛ», — добавил источник.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 18 матчей в чемпионате России и еще пять — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

«Локомотив» в чемпионате России располагается на пятой строчке, набрав 36 баллов. В прошлом туре «Локомотив» обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 2:0. Встреча прошла в Грозном. В следующем матче красно-зеленые сыграют с ЦСКА.

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