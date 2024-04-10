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Овечкин стал новым рекордсменом НХЛ по количеству сезонов с 30 заброшенными шайбами

Овечкин установил в НХЛ новый рекорд по количеству сезонов с 30 голами

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Sam Navarro-USA TODAY Sports/Reuters

Российским хоккеистом, капитаном команды «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным был установлен новый рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству регулярных сезонов с 30 и более заброшенными шайбами. Об этом сообщает РИА Новости.

Россиянин в матче против «Детройт Ред Уингз» забросил в сезоне-2023/2024 свою 30-ю шайбу. Тем самым количество регулярных чемпионатов НХЛ, в которых Овечкин забросил 30 и более шайб, достигло 18. По этому показателю капитан «Вашингтон Кэпиталз» вышел на первое место в лиге, опередив Майка Гартнера.

За 19 сезонов выступления в НХЛ Овечкин лишь один раз, в розыгрыше-2020/2021, не достиг результата в 30 шайб.

Российский хоккеист также стал седьмым игроком в истории НХЛ, кому удалось забросить 30 шайб в сезоне в возрасте 38 и более лет.

До этого хоккеист «Торонто» Остон Мэттьюс повторил снайперский рекорд Овечкина в Национальной хоккейной лиге.

Ранее сообщалось, что Панарин вошел в историю НХЛ.

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