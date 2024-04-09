Игрока сборной России и ЦСКА назвали тормозом

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал нападающего Федора Чалова, назвав его тормозом. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Чалов сбавил обороты. Он вообщем-то никогда не был настоящим форвардом. Больше играл на ошибках противника.

Пусть уезжает. За хорошие деньги его можно отправлять. В основном составе ЦСКА он пока играть не будет, его будут подпускать, как в последней игре с «Факелом», когда он опять забил гол на ошибке. У Чалова неинтересная игра. «Зениту» он не нужен. Там все — беговые ребята. А Чалов — это тормоз. Кому ЦСКА продаст Чалова? Может в Турцию», — сказал Пономарев.

9 апреля ЦСКА объявил о продлении контракта с Чаловым до окончания следующего сезона. Ранее RT сообщил о предложении «Зенита» в размере €10 млн за переход нападающего.

Нападающий является воспитанником московского клуба, куда попал в 2006 году. Спустя десять лет Чалов дебютировал за основную команду, а в сезоне-2018/19 стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 15 голов.

В текущем сезоне РПЛ Чалов провел все 22 матча, отметился девятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Он является лучшим бомбардиром команды.

Ранее экс-игрок ЦСКА признался, что может перейти в «Спартак».