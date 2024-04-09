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«Никто не поможет «Спартаку», даже Моуриньо и Капелло»: экс-игрок «МЮ» о красно-белых

Канчельскис заявил, что никто не сможет помочь «Спартаку» в ближайшие 3-4 года

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис заявил о безысходности в московском «Спартаке». Его слова передает Metaratings.

«Думаю, что в ближайшие 3-4 года никто не поможет «Спартаку». Черчесов тоже не вытащит команду. Это не смогли сделать ни Лаудруп, ни Абаскаль, ни другие тренеры, что уж говорить про Черчесова. Даже условные Моуриньо и Капелло — никто не поможет клубу. В «Спартаке» непонятно, что творится. Пока там разберутся со всем, то пройдет года три-четыре», — сказал Канчельскис.

Перед стартом сезона-2022/23 испанец Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак». В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). После рестарта сезона красно-белые смогли одержать лишь одну победу в четырех матчах.

В минувшем туре красно-белые одержали первую победу после рестарта сезона. Москвичи обыграли «Динамо» со счетом 2:1. Дублем отметился Александр Соболев.

Последний раз «Спартак» становился чемпионом РПЛ в сезоне-2016/17. Тогда команду возглавлял Массимо Каррера.

Ранее Аршавин рассказал, как сделать расставание «Спартака» с Абаскалем более красочным.

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