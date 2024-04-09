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В УЕФА знают об угрозе терактов на матчах Лиги чемпионов

Игры 1/4 финала Лиги чемпионов пройдут по расписанию, несмотря на угрозу теракта

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Luis Vieira/AP

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявила, что матчи 1/4 финала Лиги чемпионов пройдут по расписанию, несмотря на то, что ИГ (организация запрещена в России) угрожает провести теракты на играх, передает «Спорт-Экспресс».

«Мы находимся в тесном контакте с властями соответствующих мест проведения. Все матчи планируется провести в соответствии с графиком. С соблюдением соответствующих мер безопасности», — говорится в заявлении.

9 апреля лондонский «Арсенал» сыграет против мюнхенской «Баварии», а мадридский «Реал» встретится с «Манчестер Сити». 10 апреля парижский «ПСЖ» сыграет с каталонской «Барселоной», а мадридский «Атлетико» померится силами с дортмундской «Боруссией».

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити», который обыграл в решающем матче миланский «Интер». Миланцы уже вылетели из турнира, проиграв в 1/8 финала «Атлетико».

Ранее иностранный игрок «Спартака» рассказал, страшно ли ему в Москве после теракта.

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