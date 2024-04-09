Щербакова рассказала о пользе стресса

Олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании Анна Щербакова рассказала, что стресс помогает создать соревновательный настрой, передает Sport24.

«Стресс — это не всегда плохо. На собственном опыте я поняла, что умеренный стресс даже помогает создать соревновательный настрой. Мобилизовать ресурсы и выложиться на максимум», — сказала Щербакова.

Щербакова не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях сезона-2023/24 не участвовала. В конце 2022 года она сообщила о своем восстановлении после травмы и выступлении в ледовых шоу.

Щербакова на Олимпийских играх в Пекине стала обладателем золотой награды в одиночном катании, опередив соотечественницу Александру Трусову и японскую спортсменку Каори Сакамото.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Ранее Щербакова рассказала, с кем из российских фигуристок она дружит.