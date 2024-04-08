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«Тихий ужас, полное безобразие»: Титов жестко прошелся по «Спартаку»

Титов считает ужасным футбол в исполнении «Спартака»

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Дмитрий Голубович/Russian Look/Global Look Press

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Егор Титов раскритиковал игру красно-белых в матче с «Динамо». Его слова передает РИА Новости.

«Тихий ужас. Это худшее в исполнении «Спартака», что я видел за последнюю весну, а, возможно, и годы. Полное безобразие. «Спартак» и «Динамо» — это всегда интересно и ярко. То, что я увидел, это полное разочарование по «Спартаку». Ужасный футбол — удары по воротам, владение мячом, потери.

Безобразие по качеству футбола. Вот эта безнадега передавалась через экран. То, что «Спартак» выиграл — это счастье», — сказал Титов.

7 апреля «Динамо» уступило «Спартаку» со счетом 1:2. Бело-голубые вели до 74-й минуты благодаря голу Чавеса с пенальти. Затем на 74-й и 87-й минутах голкипер «Динамо» Игорь Лещук ошибся, дважды не зафиксировав мяч и выбив его перед собой. Этим воспользовался нападающий «Спартака» Александр Соболев и оформил дубль.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее стало известно, кто заменит Абаскаля на посту тренера «Спартака».

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