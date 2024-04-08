Ковальчука призвали завершить карьеру хоккеиста

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что хоккеисту «Спартака» Илье Ковальчуку пора заканчивать профессиональную карьеру. Его слова передает «Чемпионат».

«Я думаю, что он все уже доказал, потому может спокойно работать генменеджером и не париться, как говорится. Надо заканчивать, когда ты еще что-то можешь, а не ждать, когда тебя погонят. Он в этом году поиграл, показал, надо нормально закачивать. Тем более опыт работы генменеджером у него есть, в сборной России это было, хоть и давно», — сказал Крикунов.

Ковальчук был представлен в качестве игрока команды на матче против «Динамо» 5 декабря 2023 года. В регулярном чемпионате он провел 20 матчей, оформив 4+4. В плей-офф нападающий сыграл пять матчей, не отметившись результативными действиями.

Ковальчук выступал за «Спартак» с 1999 по 2001 год. Вместе с клубом он стал чемпионом Высшей лиги.

В 2021 году в составе омского «Авангарда» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина и решил приостановить свою деятельность как игрока. На данный момент Ковальчук не объявлял о завершении карьеры.

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Ковальчук выступал за «Атланту», «Нью-Джерси», «Вашингтон» и «Монреаль».

Ранее экс-тренер сборной России рассказал, кто выиграет Кубок Гагарина в этом сезоне.