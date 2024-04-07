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В «Спартаке» назвали заслуженной победу над «Динамо»

Тренер «Спартака» Абаскаль назвал заслуженной победу над «Динамо»

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо» заявил, что считает добытую победу заслуженной. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Считаю, что мы одержали абсолютно заслуженную победу. Очевидно, что сложные моменты создают сильных людей. В матчах до этого мы заслуживали большего, но не всегда добивались результата. Мы понимаем, что и после побед, и после поражений мы едины, как семья. В первом тайме мы постоянно доходили до финальной трети, где играет Зиньковский, у нас было около семи подач в никуда. В перерыве мы попросили больше играть низом, это улучшило игру», — заявил Абаскаль.

Встреча, которая прошла на «ВТБ Арене», завершилась со счетом 2:1. На пятой минуте матча счет открыл Луис Чавес. Футболист «Динамо» реализовал пенальти. Во втором тайме Александр Соболев сделал дубль и принес победу красно-белым.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 35 очков. «Динамо» располагается на третьей строчке, имея в активе 38 баллов. Лидирует в турнире петербургский «Зенит», имея в активе 44 очка. На втором месте идет «Краснодар», набрав 43 очка.

Ранее игроков «Спартака» призвали не отмалчиваться по поводу негатива в адрес Абаскаля.

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