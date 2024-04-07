«Почему я должна приглашать их в Россию?»: Вяльбе о турнирах с иностранцами

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила на вопрос, планирует ли пригласить иностранных спортсменов на турниры в Россию. Ее слова передает «Матч ТВ».

«А они же нас не приглашают. Почему это я должна приглашать их?» — сказала Вяльбе.

Издание NRK ранее сообщило о том, что представители Швеции, Финляндии, Германии, Австрии, Италии, Словении, Швейцарии и Норвегии собираются создать собственные соревнования, которые будут независимы от Международной федерации лыжного спорта (FIS).

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так, весной 2022 года FIS после рекомендаций МОК приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее Вяльбе назвала главу МОК реальной мразью.