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«Почему я должна приглашать их в Россию?»: Вяльбе о турнирах с иностранцами

Вяльбе не собирается приглашать иностранных спортсменов в Россию

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Нина Зотина/РИА Новости

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила на вопрос, планирует ли пригласить иностранных спортсменов на турниры в Россию. Ее слова передает «Матч ТВ».

«А они же нас не приглашают. Почему это я должна приглашать их?» — сказала Вяльбе.

Издание NRK ранее сообщило о том, что представители Швеции, Финляндии, Германии, Австрии, Италии, Словении, Швейцарии и Норвегии собираются создать собственные соревнования, которые будут независимы от Международной федерации лыжного спорта (FIS).

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так, весной 2022 года FIS после рекомендаций МОК приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее Вяльбе назвала главу МОК реальной мразью.

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