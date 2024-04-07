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В Госдуме поддержали идею Винер провести совет по поводу участия россиян в ОИ

Депутат Свищев призвал спросить мнение тренеров и спортсменов касательно ОИ

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Алексей Даничев/РИА Новости

Глава комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев призвал к урегулированию разногласий касательно участия российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Здесь важно провести не только тренерский совет, а также созвать Российский союз спортсменов, у нас его возглавляет Давид Мусульбес. Важно услышать спортивно-общественное мнение, федерации и спортсменов. Идея хорошая. Я лично поддерживаю такое предложение. Сейчас общество разделилось. Надо консолидировать общество и закрыть эти дискуссии. Надо услышать мнение всех», — сказал Свищев.

Ирина Винер ранее предложила созвать совет, который примет окончательное решение касательно участия российских спортсменов в Олимпиаде 2024 года.

В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете. Также им запрещено участвовать в церемонии открытия.

Ранее Мамиашвили призвал не надеяться, что россияне откажутся от страны ради ОИ.

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