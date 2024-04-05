Российский борец Садулаев высказался о недопуске к лицензионному олимпийскому турниру

Двукратный олимпийский чемпион по вольной Абдулрашид Садулаев, которого не допустили к лицензионному олимпийскому турниру, заявил, что не теряет надежды поехать на Игры, передает Wrestdag.ru.

«Я не собираюсь опускать руки, еще поборюсь. Не теряю надежды, что возобладает здравый смысл и третья Олимпиада для меня еще не потеряна. В эти дни я как никогда ощущаю поддержку любителей борьбы, причем не только российских», — сказал Садулаев.

27-летний Садулаев — победитель Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Токио. Также он является четырехкратным чемпионом Европы, пятикратным чемпионом мира и победителем Кубка мира.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Олимпийских играх в Париже будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Некоторые из российских спортивных федераций уже отказались от поездки на Игры (гимнасты, гребцы).

Ранее Дмитрий Свищев обвинил МОК в нарушении прав человека.