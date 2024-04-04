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Российского хоккеиста поставили в один ряд с Овечкиным и Малкиным

Бывший тренер Кучерова Уваев: он уже в одном ряду с Овечкиным и Малкиным

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Kim Klement Neitzel/Reuters

Тренер Вячеслав Уваев, работавший в «Красной Армии» с нападающим «Тампы» Никитой Кучеровым, поставил своего экс-подопечного в один ряд с Александром Овечкиным и Евгением Малкиным, передает Metaratings.

«То, как он работает и не любит проигрывать, всегда отличало его. Никита может быть меньше раскручен по сравнению с такими великими мастерами, как Малкин и Овечкин. Но он уже в одном ряду с ними», — сказал Уваев.

В ночь на 4 апреля «Тампа» в матче регулярного чемпионата со счетом 4:1 обыграла «Торонто Мэйп Лифс». Кучеров в этом поединке набрал три очка, отдав три результативные передачи. Таким образом, по итогам этого матча на счету Кучерова стало 130 (42+88) очков в текущем сезоне.

Нападающий «Тампы» установил новый российский рекорд по набранным очкам в одном регулярном чемпионате НХЛ, превзойдя собственное достижение, установленное им в сезоне-2018/2019 в 128 очков.

Ранее Кучеров оценил свой рекорд в НХЛ.

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