Стало известно условие успеха Непомнящего на турнире претендентов

Президент Федерации шахмат Подмосковья (ФШП), бывший претендент на титул чемпиона мира Сергей Карякин поделился ожиданиями от стартующего в Канаде турнира претендентов — 2024. В комментарии «Газете.Ru» он объяснил, почему россиянин Ян Непомнящий является фаворитом соревнований, а также назвал его главного оппонента.

«Надеюсь, что будет упорная борьба, потому что всегда интересно, когда есть интрига. Конечно, пусть победит сильнейший. Считаю, что изначально сильнейшие — это Ян Непомнящий, Фабиано Каруана и, может быть, Хикару Накамура, но в чуть меньшей степени.

Все зависит от того, кто из них в какой будет форме. Непомнящий выиграл два турнира претендентов подряд, и если он сможет найти свою игру, то конкурентам будет очень сложно. С другой стороны, Фабиано Каруана в последнее время демонстрирует очень стабильную игру и по праву занимает второе место в мировом рейтинге и по результатам, и по игре. Поэтому за неимением Карлсена, который здесь не играет, он является одним из главных фаворитов турнира.

Ожидаю упорную борьбу между Непомнящим и Каруаной, но, повторюсь, все зависит от формы. Для Яна все прекрасно складывалось на предыдущих турнирах претендентов, где он сразу же побеждал на старте, захватывал лидерство и чувствовал себя очень комфортно. Если в этот раз подобного комфорта не будет, Непомнящему будет сложнее. По первым турам будет понятно, кто в какой форме и кто на что претендует», — считает Карякин.

30 апреля 2023 года Непомнящий уступил на тай-брейке представителю Китая Дин Лижэню в матче за шахматную корону. В прошлом матче за титул чемпиона мира Непомнящий проиграл представителю Норвегии Магнусу Карлсену. Норвежец удерживал этот титул на протяжении 10 лет (с 2013 по 2023 год).

Ранее Карякин подвергся атаке дрона ВСУ в Авдеевке.