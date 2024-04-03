В Канаде призвали к игнорированию российских спортсменов

Канадская газета The Globe and Mail выпустила статью, посвященную участию российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года.

«МОК не может и не должен запрещать россиян, потому что это не его функция. Однако все, включая Канаду, продолжают выступать с заявлениями по поводу неудовлетворенности участием России на Олимпиаде.

Чтобы занять сильные позиции, всем странам нужно вести себя так, будто России нет. Это имеет больше смысла, чем высказывать свое возмущение», — сказано в статье.

Олимпийские игры в стартуют в конце июля. Так мэр Парижа Анн Идальго заявила, что на Олимпиаде в столице Франции не будут рады российским атлетам.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее сообщалось, что спортсмены из Крыма не поедут на Олимпиаду в Париж.