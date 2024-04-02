В еще одной из российских спортивных федераций отказались от поездки на ОИ-2024

В Федерации гребного спорта России (ФГСР) заявили, что отечественные спортсмены не поедут на Олимпийские игры в Париж. Об этом сказано на официальном сайте организации.

«Российские гребцы не примут участие в отборочных соревнованиях и Олимпийских играх в Париже. Тренерский штаб сборной команды совместно с спортсменами после обсуждения на общем собрании приняли решение об отказе от участия в отборочных соревнованиях и Олимпийских играх в Париже на условиях-обязательствах, обозначенных Международной федерацией гребного спорта (Worldrowing) и Международного олимпийского комитета», — сказано в сообщении.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В декабре 2023 года МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. При этом отмечалось, что они не должны поддерживать СВО, не иметь связь с военными организациями. Атлеты смогут выступить только в индивидуальных программах, для них запрещено участие в командных турнирах.

Для участия в Олимпиаде спортсмены должны были пройти квалификацию.

Ранее в ООН призвали МОК к уважительному отношению к россиянам.