Стала известна ключевая проблема «Локомотива»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что московскому «Локомотиву» необходимо усилить работу над реализацией моментов.

По его мнению, у многих команд Российской премьер-лиги (РПЛ) есть трудности в этом компоненте, но у «железнодорожников» они выглядят наиболее ярко.

«Не хватает мастерства, тренерский штаб «Локомотива» должен более скрупулезно работать в этом направлении, потому что это уже не первая игра, в ходе которой у команды было преимущество, но создаваемые моменты не приводили к забитым мячам. Здесь нужно суммировать все те ресурсы, которые имеются в распоряжении Михаила Галактионова, и выжать из них все лучшее, на что они способны. Подобные проблемы есть у многих команд, «Локомотив» из них, наверное, наиболее нагляден», — заявил Игнатьев.

31 марта «Локомотив» сыграл вничью с «Краснодаром» — 1:1. В составе «Локомотива» точным ударом отметился Максим Глушенков. Он забил на 81-й минуте матча. В самом начале встречи игрок «Локомотива» Тимур Сулейманов отправил мяч в собственные ворота.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает второе место, набрав 40 очков. «Локомотив» располагается на пятой строчке, набрав 33 балла. Лидирует в турнире петербургский «Зенит» (41).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее в РФС рассказали, что профессионалы должны перенять у медийного футбола.