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Быстров заявил, что он дотащил Карпина до тренера сборной России

Экс-игрок Быстров назвал Карпина лучшим тренером в РПЛ

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!» назвал наставника «Ростова» и национальной команды Валерия Карпина сильнейшим тренером в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Тогда убрали Лаудрупа [из «Спартака»], он зашел на тренерский мостик, а у нас была игра с «Ахматом». Ну, кто его вытащил? Не побеждай мы тогда, его бы тоже выгнали. Забил тогда один, победа 1:0, после этого поперло. До тренера сборной дотащил его», — заявил Быстров.

В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в клубе, но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул «Ростов». После отстранения сборной России он снова стал совмещать две должности.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее Андрей Аршавин заявил о безальтернативности на посту тренера сборной России.

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