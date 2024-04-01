От нового тренера «Краснодара» призвали не ждать чудес

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил после матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и московским «Локомотивом», что новому наставнику «быков» Мураду Мусаеву потребуется время, чтобы внедрить свои идеи в систему игры команды.

По его словам, необходимо проявить терпение, чтобы тренер смог проделать определенную работу по изменению игровых принципов.

«Очень легко либо ничего не находить, либо находить какие-то кардинальные изменения в ту или иную сторону. Это самообман. Для того, чтобы изменить идею, мысли и направленность у любой команды необходимо определенное время. Если его нет, то будут проявляться неустоявшиеся игровые связи, которые будут рассыпаться, потому что Ивич говорил одно, Мусаев говорит другое, и перестроить свой мозг на новый лад сразу нельзя. Я увидел у Мусаева то, что он делал с «Краснодаром» и раньше — высокий прессинг, вертикальный футбол, при этом игроки не очень понимают пока как перестраиваться и использовать возникающие свободные зоны. Наверное, пока они посматривают ближе к своим воротам, вспоминая то, что им говорил Ивич. Думаю, что Мусаев все наладит, но мне бы хотелось, чтобы все понимали, что он — не волшебник. Ему нужно время для того, чтобы футболисты поняли и приняли его идеи, а самое главное — смогли их воплощать в жизнь», — заявил Игнатьев.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 1:1. В составе «Локомотива» точным ударом отметился Максим Глушенков. Он забил на 81-й минуте матча. В самом начале встречи игрок «Локомотива» Тимур Сулейманов отправил мяч в собственные ворота.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает второе место, набрав 40 очков. «Локомотив» располагается на пятой строчке, набрав 33 балла. Лидирует в турнире петербургский «Зенит» (41).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

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