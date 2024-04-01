Кержаков назвал лучшего футболиста России последних лет

Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита», тренер Александр Кержаков заявил, что считает полузащитника «Монако» Александра Головина лучшим футболистом России последних лет. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«С той стабильностью, с которой Головин сейчас играет в «Монако», в одном из сильнейших чемпионатов Европы и клубе, который борется за еврокубки, наверное, да. Не с большим отрывом, но он лучший российский игрок», — сказал Кержаков.

30 марта Головин отдал результативную передачу на Вандерсона в рамках игры 27-го тура чемпионата Франции с «Метцем». Он записал на свой счет шестой голевой пас в этом розыгрыше чемпионата Франции и поднялся в топ-3 лучших ассистентов лиги. Российский футболист делит вторую строчку с Анхелем Гомешем («Лилль»). Первое место с семью ассистами занимает Усман Дембеле («ПСЖ»).

Головин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн.

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