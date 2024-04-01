Обыгравший Медведева итальянский теннисист стал второй ракеткой мира

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.

Первое место продолжает удерживать сербский теннисист Новак Джокович. У него 9725 набранных очков. Серб пропустил последний турнир серии «Мастерс» в Майами (США), так как решил больше времени уделить своей семье. Это не помешало ему сохранить свои позиции.

На вторую строчку поднялся итальянский теннисист Янник Синнер (8710 очков). На турнире в Майами он в финале обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова со счетом 6:3, 6:1. На пути к финалу итальянец также выбил россиянина Даниила Медведева. В феврале Синнер стал победителем турнира в Роттердаме (Голландия), а в январе нанес поражение Медведеву в финале Australian Open.

На третье место в рейтинге опустился испанец Карлос Алькарас (8645 очков). Четвертое место продолжает занимать Даниил Медведев (7165 очков). Еще один россиянин, Андрей Рублев, также сохранил свои позиции. Он — шестой (4890 очков).

Ранее в игре Медведева против Синнера не увидели настроя на борьбу.