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В Испании восхитились игрой Захаряна в матче Ла Лиги

Marca: Захарян показывает ту игру, которую привез из России

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Mutsu Kawamori/Global Look Press

Испанское издание Marca опубликовало статью, в которой похвалило российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна за игру против «Алавеса».

«Теперь Арсен находится на любимой для себя позиции и в любимой роли.

И, похоже, это лучшее выступление россиянина со времен перехода в клуб. Арсен совершил четыре паса под удар — больше всех в прошедшей игре.

Определенно, россиянин является главным героем встречи и человеком, который показывает игру, привезенную им из России», — сказано в статье.

31 марта Захарян отметился результативной передачей в матче чемпионата Испании против «Алавеса». Его команда одержала победу со счетом 1:0.
15 марта Захарян забил свой дебютный гол за «Реал Сосьедад» в ворота «Кадиса».

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте. Всего он провел за испанский клуб в Ла Лиге 20 матчей (1+1).

Ранее тренер «Реала Сосьедад» Альгуасиль заявил, что его не удивляет игра Захаряна.

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