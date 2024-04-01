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Российский хоккеист попал в тройку звезд недели в НХЛ

Панарина признали третьей звездой недели в НХЛ

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Dennis Schneidler-USA TODAY Sports/Reuters

Журналист Адам Прото на сайте The Hockey News опубликовал тройку лучших хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) прошедшей недели.

Третьей звездой недели был признан российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. Россиянин провел четыре игры, в которых оформил семь результативных передач и забросил три шайбы.

Всего в текущем сезоне россиянин принял участие в 74 матчах НХЛ, отметившись 44 заброшенными шайбами и 63 результативными передачами. Он с большим отрывом является лучшим бомбардиром «Рейнджерс». В гонке лучших бомбардиров НХЛ Панарин идет на четвертом месте.

Второй звездой недели был признан вратарь «Вегас Голден Найтс» Логан Томпсон. Канадец провел четыре игры, в каждой из которой пропустил по одной шайбе.

Первой звездой недели был признан капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Канадский нападающий в четырех играх последней недели марта сделал восемь результативных передач и забросил две шайбы.

Ранее была названа причина роста результативности Овечкина.

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