Стало известно, как игроки «Краснодара» отнеслись к отставке Ивича

Футболист «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что футболисты команды нормально отнеслись к отставке тренера Владимира Ивича, передает «Чемпионат».

«Нормально пережили уход Ивича. Наше дело — играть в футбол. Мы сразу разъехались, кто в сборные, кто еще куда-то, но индивидуально пообщался с ним. Пожелали друг другу удачи», — сказал Сперцян.

13 марта «Краснодар» сообщил об уходе Владимира Ивича с поста главного тренера. 12 марта команда уступила «Химкам» и вылетела из розыгрыша Кубка России.

Сербский специалист возглавил клуб в январе 2023 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне стала шестой в чемпионате России и дошла до финала Кубка страны, где в серии пенальти уступила ЦСКА.

В этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» с 40 набранными очками идет на втором месте.

Ранее Ивич не исключил свое назначение в «Спартак».