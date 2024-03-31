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Стало известно, почему Миранчук прогрессирует в «Аталанте»

Семин о прогрессе Миранчука в «Аталанте»: он стал больше играть

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Stefano Nicoli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал прогресс игрока итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука, заявив, что игрок стал больше выходить на поле, передает Metaratings.

«Это тот игрок «Аталанты», который делает технические вещи значительно лучше, чем другие футболисты клуба. Он давно адаптировался, но не получал игровое время», — сказал Семин.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива». Его контракт с клубом из Бергамо истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне Миранчук провел за команду 28 матчей во всех турнирах, забив три мяча и оформив 11 результативных передач. В чемпионате Италии россиянин оформил 3+4. Лидером команды в Серии А по системе гол + пас является Тен Копмейнерс (11+3). После 29 игр в Серии А «Аталанта» заработала 50 очков и расположилась на шестой строчке.

Ранее Миранчук стал лучшим игроком матча «Аталанты» и «Наполи».

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