Российский фигурист потроллил Роналду

Российский фигурист Александр Галлямов подшутил в своем Telegram-канале над нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Таи» оформил дубль, а его команда победила со счетом 5:1.

«Хотел бы заменить, что в матче против «Чисто Питер» тебе бы не дали завалить треху. Ты просто космос», — написал Галлямов.

После этой победы в активе «Аль-Насра» стало 59 очков. Команда идет на втором месте в чемпионате. «Аль-Таи» с 22 очками находится на 16-й строчке.

12 марта «Аль-Наср» вылетел из азиатской Лиги чемпионов, уступив в серии пенальти «Аль-Айну» из ОАЭ в рамках полуфинала турнира. Первый матч между этими командами проходил в ОАЭ и закончился победой «Аль-Айна» со счетом 1:0. В ответном поединке «Аль-Наср» смог победить со счетом 4:3, но в серии пенальти саудовцы потерпели поражение (1:3).

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

Ранее Роналду отреагировал на разгромную победу «Аль-Насра» и свой хет-трик.