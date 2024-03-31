Медведев опубликовал фото с дочерью после разгрома в полуфинале турнира в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев поделился семейными фотографиями с дочерью Алисой на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Семейное время», — подписал публикацию спортсмен.

Медведев показал, как сначала провел время с ребенком в бассейне, а также поделился, что учил дочь пинать футбольный мяч на газоне.

29 марта россиянин в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами уступил представителю Италии Яннику Синнеру со счетом 1:6, 2:6. Российский теннисист не сумел защитить титул этого турнира.

Синнер стал первым игроком, который смог обыграть Медведева на турнирах профессионального уровня пять раз подряд. Медведев не может победить в финалах с мая 2023 года. Тогда он выиграл на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия).

Лидировать в рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) продолжает сербский теннисист Новак Джокович, набравший 9725 очков. Вторым идет испанец Карлос Алькарас (8805 очков). Третье место занимает Синнер (8310 очков). Следом за ним — Медведев (7765 очков). Андрей Рублев опустился на шестое место (4970 очков).

Ранее в игре Медведева против Синнера не увидели настроя на борьбу.