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В Италии назвали Миранчука «русским Месси»

Фанаты «Аталанты» восхитились игрой полузащитника Миранчука

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Stefano Nicoli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Болельщики итальянской «Аталанты» оказались восхищены российским полузащитником Алексеем Миранчуком, который оформил один из голов в матче чемпионата Италии против «Наполи» (3:0). Комментарии фанатов приводит РИА Новости.

«Миранчук творит чудеса в этом году», — написал AMV.

«Великолепная игра от Миранчука. Об обороне «Наполи» такого не скажешь», — отметил Gonsalo Dias.

«Миранчук превратился в русского Месси», — добавил Dede.

«Когда Миранчук играет так, как сегодня, это просто загляденье», — написал Corrado.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива». Его контракт с клубом из Бергамо истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне Миранчук провел за команду 28 матчей во всех турнирах, забив три мяча и оформив 11 результативных передач. В чемпионате Италии россиянин оформил 3+4. Лидером команды в Серии А по системе гол + пас является Тен Копмейнерс (11+3).

После 30 матчей в чемпионате Италии «Наполи» набрал 45 очков и занимает седьмое место. В свою очередь, после 29 игр в Серии А «Аталанта» заработала 50 очков и расположилась на шестой строчке.

Лидирует в чемпионате Италии «Интер», на счету которого 76 очков. На второй строчке идет «Милан» (62), замыкает тройку лучших «Ювентус» (59).

Ранее «Зенит» потерял очки в матче с «Крыльями Советов».

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