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Назван главный минус Карпина

Бывший вице-президент «Ростова» Шикунов: минус Карпина — у него нет трофеев

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Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов похвалил ростовскую команду за крупную победу над московским «Динамо» в 22-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), а также поделился мнением о наставнике «Ростова» и сборной России Валерии Карпине. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Карпин в очередной раз доказал, что он высококлассный тренер? У него один минус — нет трофеев. Футболисты «Ростова» и сборной его обожают. Хотелось бы, чтобы Карпин что-то выиграл. Можно сколько угодно говорить, что команда при Карпине играет в красивый футбол, но трофеи — это главный показатель», — заявил Шикунов.

29 марта «Ростов» разгромил московское «Динамо» со счетом 4:1. На счету Мохеби дубль и голевая передача. Еще по голу забили Кирилл Щетинин и Данил Глебов.

После этой победы «Ростов» набрал 30 очков и переместился с 10-го на седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Лидирует «Зенит» (41 балл). На два очка от него отстает «Краснодар», который переместился на второе место по результатам прошлого тура. «Динамо» идет на третьей строчке.

Ранее иностранный игрок «Ростова» признался, что называет Карпина папой.

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