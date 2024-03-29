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Тренер клуба РПЛ назвал хлебосольным народом всех украинцев, кроме «нациков»

Юран об украинцах: они, не считая этих нациков, очень хлебосольный народ

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал о своей нефутбольной мечте. Его слова передает Sport24.

«Мечта у меня одна – чтобы славяне снова жили в мире, как раньше.

Украинцы, не считая этих нациков, очень хлебосольный народ. Мне тяжело видеть, как нормальных ребят оттуда гонят на фронт. Хочется, чтобы это все скорее кончилось», — сказал Юран.

Юран родился в Луганске и выступал сначала за сборную СССР, а потом за Россию. Он поиграл за луганскую «Зарю» и киевское «Динамо», а также «Бенфику», «Порту» и «Спартак».

Юран известен по работе в «Химках», «СКА-Хабаровске» и «Сибири». Он возглавил «Пари НН» в апреле 2023 года. Под его руководством команда избежала вылета в Первую лигу, обыграв в стыковых матчах «Родину».

В текущем сезоне команда под руководством Юрана одержала восемь побед в 20 матчах при четырех ничьих и восьми поражениях. Нижегородцы на зимнюю паузу в Российской премьер-лиге (РПЛ) ушли на девятом месте в турнирной таблице. Команда вылетела из розыгрыша Кубка России.

Ранее сообщалось, что Юран разрешил своим футболистам курить.

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