Игрок «Динамо» заявил, что уровень РПЛ падает

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров признался, что не получает тех эмоций от матчей, которые были до отстранения российского футбола от международных турниров. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Мне кажется, мы занимаемся самообманом. Наш уровень падает с каждым годом. Когда у тебя нет игр с европейскими командами, участия в Лиге Конференций, Лиге Европы, Лиге чемпионов. В таких турнирах ты обычно растешь, набираешься опыта», — заявил он.

«Динамо» в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на третьем месте, набрав за 20 туров 38 баллов. Подопечные Марцела Лички всего на два очка отстают от лидирующего петербургского «Зенита».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее Макаров впервые рассказал о конфликте с тренером.