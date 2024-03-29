АПЛ запретила болбоям возвращать мячи игрокам во время матчей

Руководство чемпионата Англии объявило о введении правила, согласно которому болбоям будет запрещено возвращать мяч игрокам после аута. Об сообщает The Telegraph.

По информации СМИ, после нововведений футболисты после того, как мяч уйдет в аут, должны будут самостоятельно забрать его возле ближайших специальных подставок. В обязанности болбоев будет входить возвращение мяча на эти подставки, которых всего четыре. При этом сами болбои должны будут по ходу игры находиться на расстоянии от этих подставок.

Правило введено для того, чтобы исключить манипуляции болбоев с мячами и их помощь команде, на чьем поле идет игра, в зависимости от ситуации по ходу матча.

В Английской премьер-лиге (АПЛ) сыграно 28 туров. Лидером турнирной таблицы является лондонский «Арсенал», который набрал 64 очка. На втором месте идет «Ливерпуль». В активе подопечных Юргена Клоппа такое же количество баллов, лидеру они уступают по дополнительным показателям. Замыкает тройку сильнейших «Манчестер Сити», который набрал 63 балла.

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