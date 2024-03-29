Российская теннисистка не смогла выйти в финал турнира в Майами

Российская теннисистка, 16-я ракетка мира Екатерина Александрова не сумела выйти в финал турнира WTA-1000, который проводится в американском Майами.

В полуфинальном поединке российская спортсменка уступила представительнице США Даниэль Коллинз. Встреча, которая продолжалась 1 час 15 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:2.

На счету Александровой один эйс, три двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырех. Коллинз отметилась четырьмя эйсами, а также четырьмя реализованными брейк-пойнтами из 12.

В финале Коллинз, которая занимает 53 место в рейтинге лучших теннисисток, сыграет с четвертой ракеткой мира, представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Встреча состоится 30 марта.

Лидировать в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) продолжает польская теннисистка Ига Свентек, которая выиграла турнир в Индиан-Уэллсе. На ее счету 10 835 очков. На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко (8045 очков), которая стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Тройку лучших замыкает американка Кори Гауфф (7205 очков).

Ранее Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Майами.