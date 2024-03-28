Игрок «Динамо» впервые рассказал о конфликте с тренером

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров в интервью «Чемпионату» рассказал, как помирился с чешским тренером Марцелом Личкой осенью 2023 года.

По его словам, конфликт, который привел к отстранению Макарова от тренировок, возник из-за разных взглядов на его действия.

«У каждого человека, игрока и тренера есть свой взгляд на ситуацию. Он имел свое видение, я — свое. Из-за этого возникло недопонимание. Но потом мы сели, поговорили, все друг другу в глаза высказали. Марцел высказал свою позицию, я — свою. Мне кажется, что мы услышали и поняли друг друга», — заявил Макаров.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

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