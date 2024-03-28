Карпина попросили не превращать сборную России в помойку

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в интервью «Евро-Футбол.Ру» заявил, что относится негативно к экспериментам главного тренера сборной России Валерия Карпина по приглашению большого числа молодых футболистов в расположение национальной команды.

По его словам, подобным заниматься со сборной страны нельзя.

«В сборную привлекается много футболистов. Я даже думаю, что чересчур много. Все-таки сборная — это не помойка. Конечно, мне не нравится эта стратегия. Выступать за сборную — это честь», — заявил Силкин.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена сохранить Хави.