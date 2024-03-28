Стало известно будущее Федотова после расторжения контракта с ЦСКА

Голкипер Иван Федотов, с которым руководство столичного ЦСКА расторгло контракт, направится в Северную Америку. Об этом сообщает журналист Артур Хайруллин.

По его словам, вратарь станет частью системы «Филадельфии Флайерз», с которой Федотов подписал контракт в 2022 году.

«Иван Федотов едет в НХЛ! Официально расторгли. Теперь Федотов отправляется в систему «Филадельфии», — говорится в тексте записи.

Иван Федотов в сезоне-2023/24 провел за ЦСКА 44 встречи в регулярном чемпионате, в которых одержал 21 победу при коэффициенте пропущенных шайб 2,37 и 91,4% отраженных бросков. В первом раунде Кубка Гагарина он провел все пять матчей, отыграв один раз на «ноль» и отражая в среднем 91,6% бросков, но ЦСКА вылетел от ярославского «Локомотива» со счетом 1-4.

Федотов переподписал с ЦСКА контракт перед новым сезоном. В апреле 2022 года истекло его прежнее соглашение с клубом, после чего он заключил договор на год с командой НХЛ «Филадельфия Флайерз», однако был задержан летом и отправлен для прохождения срочной службы в ряды вооруженных сил в Северный флот.

Ранее сообщалось, что «Металлург» обыграл «Спартак» в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ.