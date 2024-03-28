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Хвича может получить трехкратный рост зарплаты

Полузащитник «Наполи» Кварацхелия может получить трехкратный рост зарплаты

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Global Look Press

Полузащитник итальянского «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия может переподписать контракт с клубом на новых условиях. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, руководство неаполитанцев готово предложить трехкратный рост оклада 23-летнему игроку. При этом срок нового контракта может быть рассчитан до 2028-го или 2029 года. Грузин склоняется к тому, чтобы остаться в итальянской команде еще как минимум на сезон.

Хвича Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле 2022 года из «Динамо» (Батуми). В марте футболист направился из казанской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже «Рубин» сообщил о приостановке контракта с футболистом.

26 марта Грузия в финальном отборочном матче чемпионата Европы Путь С обыграла Грецию. Основное и дополнительное время закончилось вничью со счетом 0:0. В серии пенальти точнее были грузины.

Ранее Александр Мостовой назвал фаворита матча «Спартак» — «Урал».

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