Бывший тренер «Спартака» может возглавить «Баварию»

Главный тренер бирмингемской «Астон Виллы» Унаи Эмери может в ближайшее время возглавить мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщает портал TZ.

По информации источника, испанский специалист рассматривается боссами немецкого гранда в качестве потенциальной замены Томасу Тухелю, который покинет клуб по окончании нынешнего сезона вне зависимости от итогов чемпионата Германии и Лиги чемпионов.

Унаи Эмери проработал в «Спартаке» с июня по конец ноября 2012 года. Его последним матчем на посту наставника красно-белых стала игра против московского «Динамо» (1:5). Именно после этого матча Артем Дзюба назвал Эмери «тренеришкой». После ухода из «Спартака» он поработал в «Севилье», «ПСЖ», «Арсенале» и «Вильярреале».

Эмери возглавляет «Астон Виллу» с октября 2022 года, в текущем сезоне бирмингемский клуб борется за путевку в Лигу чемпионов и идет на четвертом месте в таблице чемпионата Англии.

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