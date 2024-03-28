Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший тренер «Спартака» может возглавить «Баварию»

TZ: бывший тренер «Спартака» Эмери может возглавить «Баварию»

close
100%
Reuters

Главный тренер бирмингемской «Астон Виллы» Унаи Эмери может в ближайшее время возглавить мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщает портал TZ.

По информации источника, испанский специалист рассматривается боссами немецкого гранда в качестве потенциальной замены Томасу Тухелю, который покинет клуб по окончании нынешнего сезона вне зависимости от итогов чемпионата Германии и Лиги чемпионов.

Унаи Эмери проработал в «Спартаке» с июня по конец ноября 2012 года. Его последним матчем на посту наставника красно-белых стала игра против московского «Динамо» (1:5). Именно после этого матча Артем Дзюба назвал Эмери «тренеришкой». После ухода из «Спартака» он поработал в «Севилье», «ПСЖ», «Арсенале» и «Вильярреале».

Эмери возглавляет «Астон Виллу» с октября 2022 года, в текущем сезоне бирмингемский клуб борется за путевку в Лигу чемпионов и идет на четвертом месте в таблице чемпионата Англии.

Ранее сообщалось, что у Марио Фернандеса обнаружились проблемы с неврологией.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Германии
Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами