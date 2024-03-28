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Тренер «Динамо» рассказал, чего не хватает современным футболистам

Тренер «Динамо» Гусев: многим современным футболистам не хватает характера

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Член тренерского штаба московского «Динамо» Ролан Гусев заявил, что многим современным футболистам не хватает российского характера, передает Sport24.

«Они вообще другие, это правда. Не всем, но многим спортивного характера не хватает. Наверное, сейчас мир такой: телефоны, компьютеры — все это отвлекает. У нас был один футбол», — сказал Гусев.

В 20-м туре РПЛ «Зенит» разгромил «Урал» со счетом 4:1. Это позволило команде Сергея Семака подняться на первое место в турнирной таблице. У петербуржцев 40 набранных очков. На второе место переместился «Краснодар», который уступил «Ростову» со счетом 1:2. Команда поменяла тренера, теперь «быков» возглавляет Мурад Мусаев. Отставание от «Зенита» составляет одно очко. Тройку лидеров замыкает «Динамо», которое обыграло грозненский «Ахмат» со счетом 2:0.

В следующем туре «Динамо» сыграет с «Ростовом». Встреча состоится 29 марта. Команды выйдут на поле в 19.30 по московскому времени.

Ранее игрока московского «Локомотива» назвали зверюгой.

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