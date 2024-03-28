Российский хоккеист обновил рекорд по голам в НХЛ

Российский хоккеист «Тампы» Никита Кучеров обновил собственный рекорд по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за сезон, забросив шайбу в матче регулярного чемпионата с «Бостоном».

«Тампа» одержала победу со счетом 3:1. Кучеров забросил 42-ю шайбу в сезоне, что является его личным рекордом. В сезоне-2018/19 Кучеров забросил 41 шайбу.

Российский форвард провел в текущем сезоне НХЛ 71 матч, отметившись 42 заброшенными шайбами и 82 результативными передачами. Кучеров возглавляет гонку бомбардиров сезона в НХЛ. На втором месте идет нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. У него 123 очка (45+78). Тройку лучших замыкает канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 119 очками (26+93). На четвертом месте в списке лучших бомбардиров сезона идет российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (43+59).

В следующем матче «Тампа» сыграет с «Айлендерс». Встреча состоится 31 марта. Стартовое вбрасывание запланировано на 2.00 по московскому времени. Команды уже дважды встречались в текущем сезоне, одержав по одной победе.

Ранее Панарин установил личный рекорд в НХЛ.