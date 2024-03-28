Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский хоккеист обновил рекорд по голам в НХЛ

Российский хоккеист Кучеров снова вышел в лидеры бомбардиров НХЛ

close
100%
Kim Klement Neitzel/Reuters

Российский хоккеист «Тампы» Никита Кучеров обновил собственный рекорд по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за сезон, забросив шайбу в матче регулярного чемпионата с «Бостоном».

«Тампа» одержала победу со счетом 3:1. Кучеров забросил 42-ю шайбу в сезоне, что является его личным рекордом. В сезоне-2018/19 Кучеров забросил 41 шайбу.

Российский форвард провел в текущем сезоне НХЛ 71 матч, отметившись 42 заброшенными шайбами и 82 результативными передачами. Кучеров возглавляет гонку бомбардиров сезона в НХЛ. На втором месте идет нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. У него 123 очка (45+78). Тройку лучших замыкает канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 119 очками (26+93). На четвертом месте в списке лучших бомбардиров сезона идет российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (43+59).

В следующем матче «Тампа» сыграет с «Айлендерс». Встреча состоится 31 марта. Стартовое вбрасывание запланировано на 2.00 по московскому времени. Команды уже дважды встречались в текущем сезоне, одержав по одной победе.

Ранее Панарин установил личный рекорд в НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами