ЦСКА объявил о назначении нового главного тренера

ПХК ЦСКА на своем официальном сайте объявил о назначении Ильи Воробьева главным тренером команды.

«В среду состоялось заседание наблюдательного совета ООО «ПХК ЦСКА», на котором были подведены итоги выступления команды в сезоне-2023/24. По итогам заседания было принято решение не продлевать трехлетний контракт с действующим главным тренером ЦСКА Сергеем Федоровым, который истекает 30 апреля 2024 года. Начиная с сезона-2024/25 ЦСКА возглавит Илья Воробьев», — говорится в сообщении.

В этом сезоне ЦСКА не смог выйти в четвертьфинал Кубка Гагарина, уступив ярославскому «Локомотиву» 1:4 в серии. Армейцы выиграли первый матч со счетом 4:0.

Под руководством Федорова ЦСКА дважды за последние два сезона выиграл Кубок Гагарина.

Илья Воробьев с 2023 года находится без работы после ухода из «Металлурга». В сезоне-2015/16 он привел команду к чемпионству. В 2018 и 2019 годах Воробьев возглавлял сборную России на чемпионатах мира. Сначала россияне уступили в плей-офф, а второй раз — выиграли бронзовые медали. В сезоне-2018/19 Воробьев тренировал петербургский СКА и дошел до полуфинала Кубка Гагарина.

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