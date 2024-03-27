Футбольный тренер оценил работу Карпина в сборной России

Знаменитый отечественный тренер Валерий Непомнящий, ставший первым в истории специалистом, выведшим африканскую сборную в четвертьфинал чемпионата мира по футболу (Камерун на ЧМ-1990), заявил, что воспринял продление контракта Валерия Карпина с Российским футбольным союзом (РФС) в качестве тренера сборной России как что-то само собой разумеющееся.

«Информацию о вероятном продлении контракта сборной России с Карпиным воспринял как должное. В нынешних обстоятельствах нет причин что-либо менять. Сейчас нет никакого смысла в замене тренера национальной команды. Резюмируя вопрос о совмещении Карпиным должностей в сборной и «Ростове», могу сказать, что оно точно никому не навредило. Если брать во внимание условия, в которых мы оказались, то такое совмещение очень выгодно для РФС», — приводит слова Непомнящего Legalbet.

По мнению тренера, у сборной России в условиях отстранения от международных матчей нет серьезных спортивных задач, а Карпин ответственно подошел к формированию костяка и выстраиванию игры сборной страны, что должно помочь в будущем, когда команда вернется к участию в крупных турнирах. В своем последнем матче Россия обыграла в Москве Сербию со счетом 4:0.

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