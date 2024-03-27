Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Футбольный тренер оценил работу Карпина в сборной России

Тренер Непомнящий: совмещение Карпиным постов никому не навредило

close
100%
Владимир Федоренко/РИА Новости

Знаменитый отечественный тренер Валерий Непомнящий, ставший первым в истории специалистом, выведшим африканскую сборную в четвертьфинал чемпионата мира по футболу (Камерун на ЧМ-1990), заявил, что воспринял продление контракта Валерия Карпина с Российским футбольным союзом (РФС) в качестве тренера сборной России как что-то само собой разумеющееся.

«Информацию о вероятном продлении контракта сборной России с Карпиным воспринял как должное. В нынешних обстоятельствах нет причин что-либо менять. Сейчас нет никакого смысла в замене тренера национальной команды. Резюмируя вопрос о совмещении Карпиным должностей в сборной и «Ростове», могу сказать, что оно точно никому не навредило. Если брать во внимание условия, в которых мы оказались, то такое совмещение очень выгодно для РФС», — приводит слова Непомнящего Legalbet.

По мнению тренера, у сборной России в условиях отстранения от международных матчей нет серьезных спортивных задач, а Карпин ответственно подошел к формированию костяка и выстраиванию игры сборной страны, что должно помочь в будущем, когда команда вернется к участию в крупных турнирах. В своем последнем матче Россия обыграла в Москве Сербию со счетом 4:0.

Ранее стало известно, за счет чего сборная Украины попала на Евро-2024.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами