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Экс-тренер ЦСКА рассказал, надо ли оставлять Карпина в сборной России

Экс-тренер ЦСКА Чанов считает, что Карпина надо оставить в сборной

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Бывший тренер московского ЦСКА Вячеслав Чанов заявил, что наставника сборной России Валерия Карпина надо оставить в национальной команде, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Конечно, Карпина надо оставлять. Он объяснял РФС свое видение развития сборной. Видимо, новая модель их устроила», — сказал Чанов.

21 марта сборная России в Москве разгромила сборную Сербии со счетом 4:0. Матч РоссияПарагвай, запланированный на 25 марта, был отменен в целях безопасности из-за теракта в «Крокус Сити Холле».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

22-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в пятницу, 29 марта, матчем «Динамо» — «Ростов». Игра пройдет на столичной «ВТБ Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее Карпин назвал главную проблему сборной России.

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