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Названы параметры подбора идеальной обуви для походов

Эксперт «Спортмастера» Кумаритов призвал не ходить в походы в беговых кроссовках

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Для подбора обуви в поход необходимо учитывать ряд факторов. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал эксперт «Спортмастер PRO» Давид Кумаритов, заметив, что выбирать обувь стоит в зависимости от того, идет речь о хайкинге или о трекинге.

«Обувь должна хорошо сидеть, надежно фиксируя стопу и не доставляя дискомфорта, а также быть способной обеспечить сцепление с сыпучей и грунтовой поверхностью. Для непродолжительного легкоходного похода достаточно будет трекинговых кроссовок. Если речь о походе продолжительностью в несколько дней, то выбрать следует трекинговые ботинки.

А вот повседневную обувь или беговые кроссовки лучше оставить для города: кроме того, что они не смогут обеспечить надежное сцепление и уберечь ногу от травм, ходить в них будет попросту неудобно, особенно если есть вероятность осадков. Дополнительно для уменьшения болей в ногах и усталости можно порекомендовать анатомические стельки», — сказал Кумаритов.

Хайкинг — пешее путешествие налегке, как правило, по горной местности и по хорошо подготовленным тропам. В отличие от трекинга, представляющего собой многодневный поход с ночевками в палатке, хайкинг подразумевает непродолжительную прогулку на один-два дня с легким рюкзаком и ночевкой в кемпинге. Он также не требует специальной физической подготовки.

Ранее были названы трудности, к которым должен быть готов новичок перед первым хайкингом.

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