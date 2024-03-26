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Футболист сборной России рассказал об удручающей атмосфере в Азербайджане

Вратарь Лунев: атмосфера в чемпионате Азербайджана удручающая, зрителей мало

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Голкипер сборной России и «Карабаха» Андрей Лунев высказался об игре в чемпионате Азербайджана. Его слова передает «Матч ТВ».

«Честно сказать, я был удивлен в лучшую строну, потому что мне говорили ребята из того же «Карабаха», что здесь, пока идут еврокубки, ты получаешь удовольствие, а как только они заканчиваются, то все, тяжело. Именно по игре не бывает с кем‑то прямо легко.

Атмосфера, так скажем, удручающая: зрителей очень мало приходит на стадионы. Ощущение такое, что играешь не официальную встречу, а какую‑то товарищескую», — сказал Лунев.

19 августа 2023 года азербайджанский «Карабах» объявил о подписании вратаря. Команда идет на первом месте в чемпионате с отрывом в 26 очков.

До этого Лунев выступал в Германии за «Байер». На счету голкипера всего три матча за немецкий клуб в бундеслиге и Лиге Европы.

Лунев в этом розыгрыше Лиги Европы вошел в топ-3 лучших голкиперов группового этапа, а также попал в символическую сборную по итогам первых матчей 1/16 финала. «Карабах» в 1/8 финала уступил «Байеру» со счетом 4:5.

Ранее Лунев предположил, что его обманывают в Азербайджане.

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