Роднина заявила, что у россиян изменилось отношение к Олимпиаде

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина считает, что среди россиян упадет интерес к Олимпиаде 2024 года. Об этом она заявила Sport24.

«Явно, что Игры в Париже не будут являться для россиян темой номер один, как это было раньше. После такого отношения и давления со стороны МОК большинству может быть неприятно смотреть на небольшое количество российских нейтральных спортсменов.

Конечно, так или иначе люди будут поддерживать наших, но само отношение к Играм очень изменилось у россиян в худшую сторону. Поэтому не стоит ждать, что эта Олимпиада будет вызывать большой интерес в России», — сказала Роднина.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В декабре 2023 года МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. При этом отмечалось, что они не должны поддерживать СВО, не иметь связь с военными организациями. Участие в командных турнирах запрещено.

Ранее в МОК сделали заявление о безопасности на Олимпиаде после теракта в «Крокусе».